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Общество ,  
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В аэропортах Москвы на фоне непогоды задержали более 20 рейсов

В трех аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов, несколько отменили, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно информации сервиса, по данным на 8:30 мск, во Внуково задержали 12 рейсов, в Домодедово задержали 20 рейсов, отменили два, а в Шереметьево задерживается вылет девяти самолетов.

В пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что аэропорт работает штатно. РБК направил запросы в аэропорт Домодедово и Внуково.

Как сообщали синоптики столичного метеобюро, в четверг и пятницу, 8 и 9 августа, в Москве случится «погодный коллапс» из-за мощного атлантического циклона с сильными грозами и ветром до 20 м/с. Предполагалось, что при такой погоде в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Общество
МЧС предупредило москвичей о надвигающемся ночью шторме

Вечером 8 августа москвичей предупредили о надвигающемся шторме. Оповещения транслировались в метро и по телевизору. Из-за непогоды в столице также закрыли парки и зоны отдыха.
 

Теги: Москва, непогода, отмена рейсов, новости РБК
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