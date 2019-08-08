Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева

Представители штаба экс-президента Киргизии заявили о стрельбе и использовании правоохранителями шумовых гранат. Алмазбек Атамбаев планировал в четверг провести бессрочный митинг в Бишкеке, однако отказался от этой идеи

Cторонники экс-президента Киргизии (Фото: Владимир Воронин / AP)

Начался новый штурм дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против его сторонников. Об этом сообщает K-News.

Издание 24.kz со ссылкой на представителя штаба экс-президента Фарида Ниязова также сообщает о новой попытке штурма. «Была слышна стрельба и взрывы шумовых гранат», — сказал Ниязов. О пострадавших он не знает.

Другой представитель штаба, Кундуз Жолдубаева, ранее сообщила РБК, что находится в селе. Она рассказала, что в населенный пункт прибыло 12 автобусов спецназа, слышны крики.

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год. В июле этого года ему предъявили обвинения в коррупции и сокрытии доходов, сняв неприкосновенность.