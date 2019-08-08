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Штурм резиденции Атамбаева ,  
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Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
Представители штаба экс-президента Киргизии заявили о стрельбе и использовании правоохранителями шумовых гранат. Алмазбек Атамбаев планировал в четверг провести бессрочный митинг в Бишкеке, однако отказался от этой идеи
Cторонники экс-президента Киргизии (Фото: Владимир Воронин / AP)

Начался новый штурм дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против его сторонников. Об этом сообщает K-News.

Издание 24.kz со ссылкой на представителя штаба экс-президента Фарида Ниязова также сообщает о новой попытке штурма. «Была слышна стрельба и взрывы шумовых гранат», — сказал Ниязов. О пострадавших он не знает.

Другой представитель штаба, Кундуз Жолдубаева, ранее сообщила РБК, что находится в селе. Она рассказала, что в населенный пункт прибыло 12 автобусов спецназа, слышны крики.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год. В июле этого года ему предъявили обвинения в коррупции и сокрытии доходов, сняв неприкосновенность.

Штурм резиденции экс-главы государства в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. Силовики собирались задержать Атамбаева, так как он не появлялся на допросе в Генпрокуратуре. Его сторонники оказали сопротивление. Сообщается о десятках пострадавших, в том числе правоохранителях. Погиб один спецназовец. По различным статьям возбуждено шесть уголовных дел.

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Госкомитет национальной безопасности заявил, что сторонники Атамбаева прикрывались женщинами и детьми при попытке задержания экс-главы государства. Сам экс-президент рассказал, что использовал оружие при попытке штурма, однако стрелял «только вверх».

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев, «грубо попрал Конституцию и законы» республики. Атамбаев утром 8 августа заявил о намерении провести бессрочный митинг в Бишкеке. Издание Kloop сообщило, что митинг отменили, сторонники направились в Кой-Таш.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Алмазбек Атамбаев, Киргизия, штурм
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