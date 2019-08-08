Штаб Атамбаева сообщил об освобождении пленных бойцов спецназа

Шестерых бойцов спецназа выпустили из резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом РБК сообщила представитель штаба экс-президента Кундуз Жолдубаева.

Представитель Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Ажибекова заявила, что спецназовцев «забрали их люди». По ее словам, они в безопасности, передает K-News.

Накануне в селе Кой-Таш прошла спецоперация по задержанию Атамбаева, которого обвиняют в коррупции, незаконном завладении участком и освобождении криминального авторитета. Сторонники экс-президента, находившиеся в доме, оказали вооруженное сопротивление. В результате штурма погиб один боец спецназа, 52 человека получили ранения.

Сторонники Атамбаева также взяли в плен шестерых силовиков. В Госкомитете нацбезопасности заявили, что бойцов избили с особой жестокостью.