Партия Атамбаева заявила о приезде в село 6 тыс. сторонников экс-главы

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК) заявила, что в селе Кой-Таш собрались около 6 тыс. сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на данные члена партии Кундуза Ажибекова.

При этом корреспондент агентства отметил, что в доме Атамбаева находятся не более 200–250 человек.

Представитель штаба Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила РБК, что находится в селе. Она рассказала, что 12 автобусов спецназа прибыли на территорию населенного пункта. По ее словам, в селе слышны крики.

Портал Kloop также сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Кой-Таш едет до 15 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов. Издание добавляет, что сторонник экс-президента Фарид Ниязов заявил, что силовики находятся в населенном пункте Беш-Кунгей в 8 км от Кой-Таша.