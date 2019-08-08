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Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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Погибших в ДТП под Новороссийском опознали

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса под Новороссийском в Краснодарском крае погибли три жителя Челябинска. Об этом ТАСС сообщил министр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края Сергей Пуликовский.

По его словам, погибли пассажиры легкового автомобиля: женщина и двое детей. Все они из Челябинской области. По предварительным данным, детям было десять и 16 лет, женщине — 40. Всего в машине находились шесть человек.

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Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

В ночь на 8 августа автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai на 16-м км трассы Новороссийск — Керчь, после чего последний сорвался в обрыв. Пострадали 44 человека, среди них 12 детей, 13 человек экстренно прооперировали. Пятеро сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 45 человек.

Управление СК по Краснодарскому краю завело уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

По предварительным данным, водители автобуса и автомобиля были трезвыми.

Теги: ДТП под Новороссийском, погибшие, Челябинск
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