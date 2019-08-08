Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

Пятеро пострадавших в ДТП под Новороссийском находятся в тяжелом состоянии, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» замглавы минздрава Краснодарского края Ирина Вязовская.

По ее словам, среди них есть один ребенок, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.

Пострадавших переводят из городской больницы в краевую. «Сейчас санитарной авиацией перевозятся три человека, вылетает вертолет, в ближайшее время заберет еще одного человека», — рассказала она (цитата по ТАСС).

Авария произошла в ночь на 8 августа. Автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai на 16-м км трассы Новороссийск — Керчь, из-за чего тот сорвался в обрыв. По предварительным данным СК, водители транспортных средств были трезвыми.