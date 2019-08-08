Попавшие в ДТП под Новороссийском водители оказались трезвыми

Водители автобуса и автомобиля, попавшие в ДТП под Новороссийском, по предварительным данным, были трезвыми. Об этом заявила представитель управления СК по Краснодарскому краю Элла Тюкова, передает радиостанция «Говорит Москва».

Она добавила, что точной информацией ведомство будет располагать только после окончания всех анализов.

В ночь на 8 августа на 16-м км трассы Новороссийск — Керчь автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, из-за чего тот сорвался в обрыв. Трое погибли, по данным минздрава края, пострадали 44 человека, из них 12 детей. Всего в автобусе находились 45 пассажиров.

СК возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).