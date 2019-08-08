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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Из-за ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализировали 44 человека

Количество госпитализированных после ДТП с автобусом под Новороссийском составляет 44 человек, среди них 12 детей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Краснодарского края.  

Уточняется, что 13 пациентов были экстренно прооперированы. Трех человек перевели на лечение в Краснодар. В течение дня планируется перевод одного ребенка в Детскую краевую клиническую больницу. 

Вечером 7 августа в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска легковой автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего последний перевернулся и покатился с обрыва. Всего в автобусе находились 45 пассажиров.    

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В результате аварии погибли три человека погибли. В МВД уточнили, что жертвами ДТП стали женщина и двое детей — пассажиры легкового автомобиля. Водитель Volkswagen Touareg 1974 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести.    

Следственный комитет в связи с происшествием возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В крови водителя автобуса не обнаружили алкоголя, он не задержан.    

Теги: Новороссийск, госпитализация, ДТП
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