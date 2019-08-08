СК возбудил дело после ДТП с упавшим в обрыв автобусом под Новороссийском

СК возбудил дело после ДТП с упавшим в обрыв автобусом под Новороссийском

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом под Новороссийском, в котором, по данным МЧС, погибли три человека. Об этом сообщается на сайте управления СК по Краснодарскому краю.

Дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 7 августа в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска легковой автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего автобус перевернулся и покатился с обрыва.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления СКР по региону. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.