В Совфеде назвали «заклинанием» слова Зеленского о возвращении Крыма

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма «постоянно повторяющимся заклинанием».

«Это постоянно повторяющиеся заклинания, пустословие, которое не основывается на реальной оценке ситуации в Крыму», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам сенатора, киевские власти не могут ничего предпринять и говорят о «возвращении Крыма как территории, не видя там населения». «Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда», — добавил Цеков. Он также выразил сожаление тому, что Киев «игнорирует мнение крымчан».

Ранее, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинской общиной в Анкаре заявил, что Крым точно вернется под юрисдикцию Киева. Кроме того, он пообещал утвердить положение об упрощении получения разрешения для посещения Крыма.