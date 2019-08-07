Зеленский пообещал вернуть счастливые праздники в историю Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинской общиной в Анкаре пообещал, что Крым вернется под юрисдикцию Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом. И далее в его истории будут только счастливые праздники», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что на законодательном уровне в ближайшее время утвердят положение об упрощении получения разрешения для посещения Крыма, сообщает «112 Украина». Зеленский заметил, что понимает, насколько крымским татарам важно «навещать родственников и родную землю».

Ранее Зеленский уже утверждал, что «освободит родину крымских татар от оккупации». При этом он говорил, что этот путь будет долгим.