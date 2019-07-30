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Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции. Об этом постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич, сообщил в интервью изданию «Сегодня».

По его словам, Крым «нужно держать на повестке мирового сообщества». Корниевич добавил, что хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ и других международных организаций. «Но, если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы активно участвовать в этом», — заявил он.

Как отметил Корниевич, до сих пор отдельной площадки или платформы для обсуждения Крыма не было, что, по его словам, связано с позицией России по Крыму, которая отказывается вести переговоры.

На вопрос журналиста, о том, в каком формате он видит разговор о возвращении Крыма, Корниевич ответил, что единого рецепта не существует и вопрос можно и нужно обсуждать.

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«Будет ли это «Будапешт +»? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это «Норманди +»? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой», — заключил постпред Зеленского.

Вопрос о принадлежности Крыма обсуждается с 2014 года, после того как полуостров вошел в состав России в ходе референдума. Ряд европейских стран и США отказались признать его статус. На Украине также не признают итоги голосования и считают полуостров временно оккупированной территорией. В Кремле вопрос о статусе Крыма считают закрытым.

Теги: Украина, Крым
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