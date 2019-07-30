Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции. Об этом постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич, сообщил в интервью изданию «Сегодня».

По его словам, Крым «нужно держать на повестке мирового сообщества». Корниевич добавил, что хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ и других международных организаций. «Но, если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы активно участвовать в этом», — заявил он.

Как отметил Корниевич, до сих пор отдельной площадки или платформы для обсуждения Крыма не было, что, по его словам, связано с позицией России по Крыму, которая отказывается вести переговоры.

На вопрос журналиста, о том, в каком формате он видит разговор о возвращении Крыма, Корниевич ответил, что единого рецепта не существует и вопрос можно и нужно обсуждать.