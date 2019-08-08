Силовики покинули село после попытки штурма резиденции Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии покинули село Кой-Таш, где находится дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом пишет 24.kg.

По данным издания, ранее замглавы МВД Курсан Асанов требовал отпустить шестерых работников спецназа, которых сторонники Атамбаева задержали в ходе штурма.

Как сообщает портал Kloop, силовики покинули село примерно в 03:30 по местному времени. Тогда же с дороги, ведущей к резиденции Атамбаева, начали снимать оцепление.

Вечером 7 августа в дом Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. В результате конфликта сторонников бывшего президента страны и силовиков пострадали 43 человека, в томч числе 15 сотрудников полиции, один спецназовец погиб от огнестрельного ранения.