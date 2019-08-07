В Краснодаре неизвестные сообщили о минировании двух самолетов

В Краснодаре неизвестные сообщили о минировании двух самолетов

В аэропорт Краснодара поступило анонимное сообщение об угрозе минирования двух самолетов, сообщила РБК пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

«Сотрудники транспортной полиции провели необходимые проверочные мероприятия по отработке на предмет обнаружения возможной опасности на авиабортах, находящихся на взлетно-посадочной полосе, в здании аэровокзала и прилегающей территории. Опасных предметов не обнаружено», — рассказала она и уточнила, что авторы ложного сообщения устанавливаются.

Днем в среду по аналогичной причине эвакуировали аэропорт Архангельска. Звонок о минировании также оказался ложным.

7 августа анонимные и ложные сообщения об угрозе взрыва также поступили в несколько учреждений в Москве. В частности, об этом заявили в Мосгоризбиркоме. Эвакуация проводилась и в трех столичных судах — Пресненском, Тверском и Мещанском.