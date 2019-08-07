Мосгоризбирком сообщил о ложной угрозе взрыва в своем здании

В Московскую избирательную комиссию поступило сообщение об угрозе взрыва 7 августа в 16:00 мск в том случае, если не будут освобождены «все задержанные протестующие». Об этом говорится в сообщении Мосгоризбиркома.

В результате проверки здания взрывных устройств обнаружено не было, уточнили в ведомстве.

«Мне такая информация не поступала», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве по поводу угрозы взрыва в здании Мосизбиркома.

7 августа Центральная избирательная комиссия рассматривает жалобы независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму на отказ в их регистрации. В частности, комиссия повторно отказала сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову.