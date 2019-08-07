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BRENT $50 (-12,46%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+25,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+41,08%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Мосгоризбирком сообщил о ложной угрозе взрыва в своем здании

В Московскую избирательную комиссию поступило сообщение об угрозе взрыва 7 августа в 16:00 мск в том случае, если не будут освобождены «все задержанные протестующие». Об этом говорится в сообщении Мосгоризбиркома.

В результате проверки здания взрывных устройств обнаружено не было, уточнили в ведомстве.

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«Мне такая информация не поступала», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве по поводу угрозы взрыва в здании Мосизбиркома.

7 августа Центральная избирательная комиссия рассматривает жалобы независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму на отказ в их регистрации. В частности, комиссия повторно отказала сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову.

Начиная с середины июля в Москве проходят акции (большинство — несогласованные с властями) в поддержку незарегистрированных кандидатов в столичный парламент. На последних двух, которые состоялись 27 июля и 3 августа, по официальным данным, суммарно были задержаны более 2 тыс. человек.

Теги: Мосгоризбирком, взрыв, новости РБК
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