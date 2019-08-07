Аэропорт Архангельска эвакуировали после звонка о минировании

Международный аэропорт Архангельска эвакуировали после анонимного звонка о минировании, сообщила РБК пресс-секретарь УФСБ по Архангельской области Елизавета Тимушина.

«Сегодня на телефон справочной службы Международного аэропорта Архангельска поступило анонимное сообщение о минировании объекта. Правоохранительными органами совместно с администрацией аэропорта были проведены все необходимые мероприятия по проверке информации о минировании, и поступившее сообщение не подтвердилось», — сказала Тимушина.

Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, добавила она.

21 июня аэропорт Архангельска также эвакуировали, после того как на электронную почту пришло анонимное сообщение о минировании, писал «МК Архангельск». Данные не подтвердились, и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.