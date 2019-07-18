Полиция задержала сообщившего о минировании Ярославского вокзала в Москве

Полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании здания Ярославского вокзала в центре Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дирекции вокзалов РЖД.

Находясь на вокзале в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина позвонил в службу МЧС и сообщил о возможной угрозе взрыва. На данный момент сотрудники МЧС находятся на вокзале. «Ожидаются кинологи для проведения проверочных мероприятий. Вокзал работает в штатном режиме, эвакуация не планируется», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО, подтвердили РБК, что дежурной части линейного управления МВД на станции Москва-Ярославская поступило сообщение от охраны вокзала о том, что при входе в здание один из пассажиров сообщил им о минировании вокзала.

Мужчина доставлен в дежурную часть для разбирательства, сотрудники транспортной полиции проверяют вокзал на предмет обнаружения опасных предметов, уточнили в ведомстве.

Позднее в МВД сообщили, что опасных предметов на вокзале не было обнаружено.