В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений об угрозе взрыва

В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений об угрозе взрыва

Тверской, Мещанский и Пресненский районные суды Москвы были эвакуированы из-за полученных анонимных электронных сообщений с угрозой взрыва. Об этом сообщает корреспондент РБК со ссылкой на пресс-службы судов.

Во всех случаях информация оказалась ложной. Суды после эвакуации всех граждан и сотрудников возобновили работу в штатном режиме.

Об анонимном сообщении с аналогичной угрозой 7 августа также сообщил Мосгоризбирком. Там заявили, что неизвестные пообещали взорвать здание в 16:00 мск 7 августа, если не будут освобождены «все задержанные протестующие». В результате проверки здания взрывных устройств обнаружено не было, уточнили в ведомстве.