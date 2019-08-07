Зеленский сказал Путину об отсутствии необходимости менять Конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил российскому коллеге Владимиру Путину об отсутствии необходимости менять Конституцию Украины. Об этом он сообщил в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России.

«Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины», — говорится в сообщении.

Главы государств также договорились о возможной встрече в «нормандском формате» и обсудили обмен пленными.

7 августа по инициативе Киева состоялся разговор Путина и Зеленского. В ходе беседы лидеры отметили важность соблюдения установленного 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения. Поводом для разговора стала гибель украинских военных в результате обстрела в Донбассе. По словам Зеленского, он позвонил Путину, чтобы сказать: «Это не приближает нас к миру», и попросил российского президента «повлиять на ту сторону конфликта».