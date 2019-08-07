Сын Вилли Токарева назвал дату похорон певца

Прощание с певцом Вилли Токаревым состоится в пятницу, 9 августа. Об этом РБК сообщил его сын Антон Токарев.

Изначально коллега певца, народный артист России Николай Тамразов говорил, что Токарева могут похоронить в среду, 7 августа. Позднее представитель певца опроверг эту информацию. «Там некоторые сложности возникли», — пояснил РБК Антон Токарев.

В пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы РБК сообщали, что Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точной информации пока нет.

Токарев умер 4 августа в возрасте 84 лет. По данным СМИ, певец мог скончаться из-за онкологического заболевания.