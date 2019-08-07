Представитель Токарева опровергла похороны на Троекуровском кладбище

Информация о том, что похороны певца Вилли Токарева пройдут 7 августа на Троекуровском кладбище, неверна, об этом РБК сообщила представитель артиста.

«Сегодня похорон не будет. Это [о предполагаемых похоронах на Троекуровском кладбище] недостоверная информация», — сказала представитель.

В пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы РБК сообщили, что Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище, но точная дата похорон еще не назначена.

Ранее коллега и друг Токарева, народный артист России Николай Тамразов сообщил, что похороны певца могут пройти 7 августа.