Друг назвал дату похорон певца Вилли Токарева

Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве, сообщил РБК коллега и друг певца, народный артист России Николай Тамразов.

«Я разговаривал сегодня с родной сестрой его [Вилли Токарева] жены. Похороны якобы будут 7 августа», — сказал РБК Тамразов, добавив, что место похорон еще не известно.

Представитель Токарева в ответ на вопрос о дате и месте похорон музыканта сказала РБК, что точной информации пока нет. «Пока не известно. Не могу сказать. Вечером или завтра утром [станет ясно]», — отметила она.

Токарев умер 4 августа в возрасте 84 лет. По данным СМИ, певец мог скончаться из-за онкологического заболевания.