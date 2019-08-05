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Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
Ferrari $225 (+41,5%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Друг назвал дату похорон певца Вилли Токарева

Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве, сообщил РБК коллега и друг певца, народный артист России Николай Тамразов.

«Я разговаривал сегодня с родной сестрой его [Вилли Токарева] жены. Похороны якобы будут 7 августа», — сказал РБК Тамразов, добавив, что место похорон еще не известно.

Представитель Токарева в ответ на вопрос о дате и месте похорон музыканта сказала РБК, что точной информации пока нет. «Пока не известно. Не могу сказать. Вечером или завтра утром [станет ясно]», — отметила она.

Токарев умер 4 августа в возрасте 84 лет. По данным СМИ, певец мог скончаться из-за онкологического заболевания.

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Вилли Токарев родился в 1934 году в Адыгее. В 40 лет он переехал в США, где в 1981 году выпустил альбом «В шумном балагане», который принес ему известность среди русских эмигрантов. Основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов. В 1990-х годах Токарев переехал в Москву. Он является троекратным обладателем премии «Шансон года».

Теги: шансон, смерть, Токарев, похороны, новости РБК
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