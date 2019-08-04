СМИ узнали предварительную причину смерти Вилли Токарева

Российский и американский певец Вилли Токарев мог скончаться из-за онкологического заболевания. Об этом сообщают телеканалы РЕН ТВ и «Пятый канал».

Телеканалы отмечают, что 2 июля Токарев был госпитализирован в онкологическую клинику, где 4 августа ушел из жизни. За месяц до этого, в конце мая, он также попадал в больницу.

О смерти певца на 85-м году жизни стало известно в воскресенье.

Артист родился в 1934 году в Адыгее. В 40 лет он эмигрировал в США, где выпустил свой первый альбом «А жизнь — она всегда прекрасна». Основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов. В 1990-х Токарев переехал в Москву. Певец три раза удостаивался премии «Шансон года».