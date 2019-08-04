Умер певец Вилли Токарев

Автору и исполнителю песен в жанре русский шансон было 84 года

Вилли Токарев (Фото: Андрей Александров / РИА Новости)

Российский и американский певец Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет, сообщил ведущий «Эха Москвы» Николай Тамразов, который узнал об этом от семьи музыканта.

Смерть артиста также подтвердила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сына исполнителя Антона.

В мае стало известно, что Токарев попал в реанимацию. Его госпитализировали в одну из клиник Москвы, писали СМИ.

Токарев родился в Адыгее в 1934 году. Служил в войсках связи, после увольнения в запас переехал в Ленинград, где окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова. Работал в различных оркестрах и ансамблях.

В 1974 году Токарев эмигрировал в США, спустя пять лет он выпустил там свой первый альбом «А жизнь — она всегда прекрасна». Основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов. В 1989 году Токарев приехал в СССР с концертами, которые прошли с успехом. В 1990-х переехал в Москву.