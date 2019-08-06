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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Выборы в Мосгордуму ,  
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В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов
Ранее избирком назвал основной причиной отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму брак более 10% подписей кандидатов
Элла Памфилова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой. Всем им Мосгоризбирком ранее отказал в регистрации, сообщает корреспондент РБК. Окончательное решение по всем кандидатам ЦИК примет завтра.

В начале заседания глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что всего в ЦИК поступили жалобы от 19 кандидатов, трое из которых (Андрей Бабушкин, Ирина Собянина и Константин Янкаускас) не успели обжаловать решение нижестоящих избирательных комиссий в отведенные сроки. По словам Памфиловой, письмо от кандидата Янкаускаса было направлено «чуть ли не через Мурманск». Сам оппозиционер отбывает административное наказание за несогласованную с властями акцию 27 июля и несанкционированную встречу с избирателями 14 июля. Представитель одного из кандидатов Екатерины Игнатовой пожаловался на то, что комиссия ЦИК фактически проверяет чистописание, а не факт поддержки гражданином кандидата. Любовь Соболь припомнила, что в 1990-е Памфилова выступала на выборах как независимый кандидат, а теперь у независимых кандидатов ночью проводят обыски и они объявляют голодовку. «Вы нас заклеймили так, что мы головы не можем поднять», — заявила в ответ Памфилова. По словам главы ЦИК, Соболь призывала регистрировать независимых кандидатов «оптом и без проверок», шантажируя выходом на улицы. В свою очередь, юрист Соболь Александр Помазуев заявил, что кандидату необходимо вернуть 230 подписей из 680. Он также обвинил членов избиркомов в том, что они «буквально под юбку» прятали подписи кандидатов — конкурентов Соболь, а ЦИК — в неспособности защитить избирательные права. Памфилов на это ответила, что Помазуев напоминает ей не Федора Плевако (адвоката и судебного оратора времен Российской Империи), а Торквемаду (основателя инквизиции), выносящего вердикты ЦИК.

Напоследок Памфилова назвала Соболь «полной невеждой, игнорирующей законы». Помазуева же член ЦИК Николай Булаев за выступление с места и вовсе пригрозил вывести из зала. Соболь, в свою очередь, при обсуждении вопроса о проверке подписей обвинила Памфилову во лжи, после чего ей и ее юристу выключили микрофоны.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Ранее Московская избирательная комиссия отказалась регистрировать многих независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, в том числе Ирину Собянину, Константина Лисицу, Юлию Серебрянскую, Ивана Жданова, Екатерину Игнатову. Основной причиной избирком назвал брак более 10% подписей. Кандидаты подали жалобы и собирались оспорить решение через суд.

23 июля Элла Памфилова провела встречу с незарегистрированными выдвиженцами в Мосгордуму. Она пообещала, что сомнения избиркомов будут трактоваться в пользу кандидатов. При этом она отметила, что по закону всех сдавших подписи зарегистрировать невозможно.

Отказ в регистрации кандидатов привел к серии митингов в центре столицы. Крупная акция прошла 27 июля, власти ее не согласовали. По данным полиции, на акции были задержаны 1074 человека. Правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщала о 1373 задержанных. Следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, а также дела о применении насилия в отношении представителей власти.

Также крупная несанкционированная акция прошла в центре Москвы спустя неделю — 3 августа. По официальным данным, были задержаны 600 человек, «ОВД-Инфо» сообщала о 1001 задержанном.

Авторы: Константин Ткаченко, Владимир Дергачев
Теги: ЦИК, Мосгордума, выборы
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