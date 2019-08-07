На военном складе под Ачинском начались восстановительные работы

На территории артиллерийского склада в поселке Каменка Ачинского района, где 5 августа произошли взрывы, начались ремонтно-восстановительные работы. Об этом в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает ТАСС.

В Каменку завезены строительные материалы, стекла, рубероид, цемент. В Ачинский район направили электриков, сварщиков, столяров, а также тракторы и коммунальную технику, передает агентство.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что, по предварительным оценкам, масштабы последствий взрывов минимальны. По его словам, во многих домах поселка выбиты окна, пострадали двери, есть несколько сгоревших небольших деревянных домов, но «говорить о каких-то масштабных разрушениях нельзя».

Днем 5 августа на территории военного склада в Ачинском районе произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Минобороны завило, что причиной пожара считается человеческий фактор. Эвакуация была организована в радиусе 20 км от места возгорания. Следственный комитет России сообщил, что в результате взрывов погиб один человек, еще восемь получили телесные повреждения разной степени тяжести. Медики сообщили, что число обратившихся за помощью после взрывов составило 13 человек.