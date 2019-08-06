Красноярский губернатор сообщил о состоянии пострадавших под Ачинском

Жизни пострадавших во время взрывов и пожара на артиллерийском складе под Ачинском в Красноярском крае ничего не угрожает. Об этом заявил губернатор края Александр Усс в эфире телеканала «Россия 24».

«Ранения у всех 12 человек не представляют угрозу их жизни и здоровью. Есть серьезное ранение глаза, надеемся, что глаз пострадавший сохранит», — сказал Усс. Также губернатор сообщил, что один человек числится пропавшим без вести.

Губернатор отметил, что, по предварительным оценкам, масштабы последствий минимальны. В поселке Каменка во многих домах выбиты окна, пострадали двери, есть несколько сгоревших небольших деревянных домов, но «говорить о каких-то масштабных разрушениях нельзя».

По словам Усса, люди не понесли значительных финансовых потерь, но вопрос компенсаций будет прорабатываться, их точный размер определят позднее. Он также отметил, что изначально планировалось эвакуировать 11 тыс. человек, но в пункты временного размещения прибыли значительно меньше людей, так как некоторые жители остались у родственников и друзей.