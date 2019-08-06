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Красноярский губернатор сообщил о состоянии пострадавших под Ачинском

Жизни пострадавших во время взрывов и пожара на артиллерийском складе под Ачинском в Красноярском крае ничего не угрожает. Об этом заявил губернатор края Александр Усс в эфире телеканала «Россия 24».

«Ранения у всех 12 человек не представляют угрозу их жизни и здоровью. Есть серьезное ранение глаза, надеемся, что глаз пострадавший сохранит», — сказал Усс. Также губернатор сообщил, что один человек числится пропавшим без вести.

Губернатор отметил, что, по предварительным оценкам, масштабы последствий минимальны. В поселке Каменка во многих домах выбиты окна, пострадали двери, есть несколько сгоревших небольших деревянных домов, но «говорить о каких-то масштабных разрушениях нельзя».

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По словам Усса, люди не понесли значительных финансовых потерь, но вопрос компенсаций будет прорабатываться, их точный размер определят позднее. Он также отметил, что изначально планировалось эвакуировать 11 тыс. человек, но в пункты временного размещения прибыли значительно меньше людей, так как некоторые жители остались у родственников и друзей.

Днем 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Минобороны заявило, что причиной возгорания стал человеческий фактор, точные причины определят следственные органы и прокуратура. Спасатели организовали эвакуацию в радиусе 20 км от места пожара, временные пункты размещения действовали в Горном и Ястребово. 

Теги: Красноярский край, пострадавшие
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