Мальчик из иркутского Тулуна подарил Путину фигурку тигра

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,28 -0,26 EUR Бирж. 73,10 -0,26 Brent 59,62 -1,65% USD Нал. 65,68 64,62 EUR Нал. 73,55 72,46 USD ЦБ 65,20 +0,15 EUR ЦБ 73,07 +0,70 EUR/USD 1,1200 +0,0001 BTC/USD Бирж. 11 793,00 -8,00 IMOEX 2 683,35 +1,29% RTSI 1 294,50 +0,95% DJIA 25 788,97 +0,28% Nasdaq 7 762,21 +0,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Marriott $138 (+6,89%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+21,8%) прогноз Cowen к 31.07.20
Marriott $138 (+6,89%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+21,8%) прогноз Cowen к 31.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 65,2 (+0,15) Quote, 13:25
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 73,07 (+0,7) Quote, 13:25
Избирком повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму Политика, 20:03 Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Политика, 19:46 Мальчик из иркутского Тулуна подарил Путину фигурку тигра Общество, 19:44 Капитан «Арсенала» Косельни перешел в «Бордо» Спорт, 19:20 Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области Политика, 19:18 Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах Общество, 19:09 Суд арестовал обвиняемого в нападении на омоновца на футбольном матче Общество, 19:05 Российский МИД вызвал посла Японии из-за Курил Политика, 19:03 Московские власти предложили передать вывоз мусора единому оператору Бизнес, 19:02 Зеленский попросил ускорить проведение встречи в «нормандском формате» Политика, 19:00 Правозащитники заявили о поданной избитым велосипедистом жалобе в СК Общество, 18:56 Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста Общество, 18:53 «Мода была в моей душе с рождения»: какой была Алла Вербер Общество, 18:45 В Домодедово пассажирский самолет при взлете снес фонари освещения Общество, 18:41
Общество ,  
0 
Мальчик из иркутского Тулуна подарил Путину фигурку тигра

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с членами семей, пострадавших от паводка в Иркутской области. В ходе встречи он пообщался с мальчиком Матвеем из города Тулун.

Ребенок рассказал Путину, что сделал для него подарок, а именно фигурку тигренка. Видео опубликовано в Twitter кремлевского пула «РИА Новости».

В июле в ходе посещения Путиным пункта временного размещения мальчик Матвей рассказал ему об «утонувшем» детском саде. В ответ на вопрос Путина о том, готовится ли он к садику, ребенок ответил: «Он утонул, но его ремонтируют».

Общество
Мальчик из Тулуна ответил на вопрос Путина о детсаде словами «он утонул»

В конце июня в результате паводка на территории Иркутской области погибли 25 человек, пострадали более 42 тыс. В зоне затопления оказались около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них полностью разрушены. Местные власти оценили сумму ущерба в 31 млрд руб. 4 августа вице-премьер Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей. По его словам, главы муниципальных образований тормозят решения по выдаче жителям сертификатов на новое жилье.

Теги: Владимир Путин, Иркутская область
Материалы по теме
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter