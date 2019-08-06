Мальчик из иркутского Тулуна подарил Путину фигурку тигра

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с членами семей, пострадавших от паводка в Иркутской области. В ходе встречи он пообщался с мальчиком Матвеем из города Тулун.

Ребенок рассказал Путину, что сделал для него подарок, а именно фигурку тигренка. Видео опубликовано в Twitter кремлевского пула «РИА Новости».

В июле в ходе посещения Путиным пункта временного размещения мальчик Матвей рассказал ему об «утонувшем» детском саде. В ответ на вопрос Путина о том, готовится ли он к садику, ребенок ответил: «Он утонул, но его ремонтируют».