Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области

Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от паводка, могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Тем не менее выстраиваются графики строительных работ. Стараются по максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено», — заверил он на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области семьями.

По его словам, вслед за первой волной паводка в регион пришла вторая, что привело к смещению графика работ. Кроме того, Путин отметил, что на подтопляемых территориях, например, в Тулуне, новое жилье строить не нужно. «Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?» — добавил он.

В конце июня в результате первой волны паводка на территории Иркутской области погибли 25 человек, пострадали более 42 тыс. жителей. В зоне затопления оказались около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них не подлежит восстановлению. Местные власти оценили сумму ущерба в 31 млрд руб.