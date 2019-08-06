Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,25 -0,28 EUR Бирж. 73,09 -0,27 Brent 59,62 -1,65% USD Нал. 65,69 64,60 EUR Нал. 73,58 72,43 USD ЦБ 65,20 +0,15 EUR ЦБ 73,07 +0,70 EUR/USD 1,1200 +0,0001 BTC/USD Бирж. 11 747,00 -54,00 IMOEX 2 686,50 +1,41% RTSI 1 296,19 +1,08% DJIA 25 842,56 +0,49% Nasdaq 7 778,05 +0,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Marriott $138 (+6,89%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+21,93%) прогноз Cowen к 31.07.20
Marriott $138 (+6,89%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+21,93%) прогноз Cowen к 31.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 65,2 (+0,15) Quote, 13:25
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 73,07 (+0,7) Quote, 13:25
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области Политика, 19:18 Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах Общество, 19:09 Суд арестовал обвиняемого в нападении на омоновца на футбольном матче Общество, 19:05 Российский МИД вызвал посла Японии из-за Курил Политика, 19:03 Московские власти предложили передать вывоз мусора единому оператору Бизнес, 19:02 Зеленский попросил ускорить проведение встречи в «нормандском формате» Политика, 19:00 Правозащитники заявили о поданной избитым велосипедистом жалобе в СК Общество, 18:56 Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста Общество, 18:53 «Мода была в моей душе с рождения»: какой была Алла Вербер Общество, 18:45 В Домодедово пассажирский самолет при взлете снес фонари освещения Общество, 18:41 СМИ опубликовали заявление посла США в России об отставке Политика, 18:36 Мать избитого 3 августа подростка написала заявление в СК Общество, 18:35 Давайте жить дружно: как наладить работу аудита, руководства и акционеров Pro, 18:33 Путину в Сочи подарили хоккейную форму «Красной машины» Общество, 18:29
Политика ,  
0 
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области

Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от паводка, могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Тем не менее выстраиваются графики строительных работ. Стараются по максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено», — заверил он на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области семьями.

По его словам, вслед за первой волной паводка в регион пришла вторая, что привело к смещению графика работ. Кроме того, Путин отметил, что на подтопляемых территориях, например, в Тулуне, новое жилье строить не нужно. «Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?» — добавил он.

Политика
Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка

В конце июня в результате первой волны паводка на территории Иркутской области погибли 25 человек, пострадали более 42 тыс. жителей. В зоне затопления оказались около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них не подлежит восстановлению. Местные власти оценили сумму ущерба в 31 млрд руб.

Обильные дожди в регионе возобновились с 27 июля. Они привели к подъему уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка. Подтопленными оказались 25 пунктов с населением более 3 тыс. человек.

Теги: Иркутская область, паводок
Материалы по теме
Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка
Политика
Одного из пропавших без вести при паводке в Иркутской области нашли живым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter