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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+21,93%) прогноз Cowen к 31.07.20
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Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста

Лишение родительских прав — это крайняя мера, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Так она прокомментировала РБК требование прокуратуры лишить родительских прав участников акции 27 июля, пришедших на митинг с годовалым сыном.

Данное наказание применимо лишь в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают вины и не готовы менять свое поведение и отношение к ребенку, отметила Кузнецова, добавив, что необходимо понять правовые основания к составлению данного иска. По ее словам, выводы можно будет делать после разбирательства компетентных органов.

Политика
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

При этом омбудсмен выступила против участия несовершеннолетних в подобных акциях. «Привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве «щита» — недопустимо», — сказала Кузнецова.

«В ходе подобных акций под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь ребенка. Среди участников могут оказаться и провокаторы, поведение которых непредсказуемо и может быть опасно для детей и для взрослых», — отметила омбудсмен. Родители, которые вовлекли детей в акцию протеста, должны понимать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка, добавила она.

«Самое главное, чтобы из-за поступков взрослых не страдали дети», — сказала Кузнецова, отметив, что действия должны совершаться только в интересах ребенка.

Общество
Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митинга

Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком. В квартире супружеской пары в ночь на 6 августа прошел обыск. Требование прокуратуры отнять ребенка прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, назвав наказание избыточной мерой.

На несогласованной акции 27 июля в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, по данным МВД, задержали 1074 человека, в «ОВД-Инфо» сообщали о 1373 задержанных. СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Через неделю, 3 августа, в Москве состоялась еще одна несогласованная акция. На ней, по данным МВД, задержали около 600 человек, по информации «ОВД-Инфо», — больше 1 тыс.

Теги: Анна Кузнецова, акция протеста, лишение родительских прав, новости РБК
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Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
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Омбудсмен назвал избыточным требование отнять сына у участников митинга
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