Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста

Лишение родительских прав — это крайняя мера, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Так она прокомментировала РБК требование прокуратуры лишить родительских прав участников акции 27 июля, пришедших на митинг с годовалым сыном.

Данное наказание применимо лишь в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают вины и не готовы менять свое поведение и отношение к ребенку, отметила Кузнецова, добавив, что необходимо понять правовые основания к составлению данного иска. По ее словам, выводы можно будет делать после разбирательства компетентных органов.

При этом омбудсмен выступила против участия несовершеннолетних в подобных акциях. «Привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве «щита» — недопустимо», — сказала Кузнецова.

«В ходе подобных акций под угрозой может оказаться не только здоровье, но и жизнь ребенка. Среди участников могут оказаться и провокаторы, поведение которых непредсказуемо и может быть опасно для детей и для взрослых», — отметила омбудсмен. Родители, которые вовлекли детей в акцию протеста, должны понимать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка, добавила она.