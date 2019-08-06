Омбудсмен назвал избыточным требование отнять сына у участников митинга

Требование городской прокуратуры лишить родительских прав участников акции 27 июля, которые пришли на митинг с ребенком, — избыточная мера, сказал РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

«У меня нет точных данных пока, только пресса, но даже если был вред, такая мера откровенно избыточна», — сказал он.

По мнению омбудсмена, данный повод не может быть основанием для лишения родительских прав. Бунимович призвал стороны прекратить шантаж детьми. «Это совершенно недопустимо. Здесь переходится граница», — добавил он.

По словам правозащитника, родительских прав лишают «в особенных ситуациях, они штучные», это наказание — «крайняя мера».