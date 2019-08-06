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Arconic $26 (+8,65%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+22%) прогноз Cowen к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
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Омбудсмен назвал избыточным требование отнять сына у участников митинга

Требование городской прокуратуры лишить родительских прав участников акции 27 июля, которые пришли на митинг с ребенком, — избыточная мера, сказал РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

«У меня нет точных данных пока, только пресса, но даже если был вред, такая мера откровенно избыточна», — сказал он.

По мнению омбудсмена, данный повод не может быть основанием для лишения родительских прав. Бунимович призвал стороны прекратить шантаж детьми. «Это совершенно недопустимо. Здесь переходится граница», — добавил он.

По словам правозащитника, родительских прав лишают «в особенных ситуациях, они штучные», это наказание — «крайняя мера».

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Ранее Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком. Прокуроры также проводят проверку в отношении других граждан, которые участвовали в митинге с малолетними детьми, а также тех, кто вовлекал несовершеннолетних в массовые мероприятия.

На несогласованной акции 27 июля в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, по данным МВД, задержали 1074 человека, в «ОВД-Инфо» сообщали о 1373 задержанных. Позже СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских.

Через неделю, 3 августа, в Москве состоялась еще одна несогласованная акция. На ней, по данным МВД, задержали около 600 человек, по информации «ОВД-Инфо», — больше 1 тыс.

Теги: детский омбудсмен, лишение родительских прав, акция протеста, новости РБК
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