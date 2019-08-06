Росрыболовство назвало сроки освобождения косаток из «китовой тюрьмы»

Всех косаток из «китовой тюрьмы» планируют выпустить в открытое море до 1 сентября. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает «РИА Новости».

После выпуска всех косаток ведомство будет заниматься выпуском белух. По словам Шестакова, их также придется доставлять в район Шантарских островов.

«В целом наша задача-максимум — вывезти в этом году полностью всех животных. По сути, ноябрь — это окончание этих возможностей», — сказал глава ведомства, отметив, что процесс выпуска белух будет зависеть от погодных условий и технического оборудования.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что оставшиеся в приморской бухте пять косаток будут выпущены в естественную среду обитания до конца лета этого года.