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Кобылкин назвали сроки освобождения оставшихся в приморской бухте косаток

В «китовой тюрьме» в Приморье осталось пять косаток, которых выпустят в естественную среду обитания до конца лета этого года. Об этом журналистам заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, передает «РИА Новости».

По его словам, выпуск животных в естественную для них среду является очень сложным процессом.

«Сегодня на уровне правительства России утверждена дорожная карта. Мы должны, не торопясь, эту работу выполнить, выполнить ее в летний период времени», — сообщил он, уверив, что специалисты выпускают косаток в срок.

Общество
В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»

Кобылкин заключил, что перед министерством стоит основная задача — сохранить животным жизнь. Он выразил надежду, что все косатки смогут адаптироваться и обрести свою естественную среду обитания. 

Первую группу животных выпустили из «китовой тюрьмы» в Охотское море 27 июня. Их оснастили спутниковыми метками и позднее заметили в районе Шантарских островов. Вторую группу косаток доставили к побережью 16 июля.

О «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя стало известно в прошлом году. Незаконно выловленные белухи и косатки предназначались для перепродажи в китайские океанариумы. По данному факту были возбуждены два дела — о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

Президент России Владимир Путин лично поручил правительству определить дальнейшую судьбу китообразных и подготовить соответствующий доклад.

Теги: косатка, Приморье, дикая природа
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