Кобылкин назвали сроки освобождения оставшихся в приморской бухте косаток

В «китовой тюрьме» в Приморье осталось пять косаток, которых выпустят в естественную среду обитания до конца лета этого года. Об этом журналистам заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, передает «РИА Новости».

По его словам, выпуск животных в естественную для них среду является очень сложным процессом.

«Сегодня на уровне правительства России утверждена дорожная карта. Мы должны, не торопясь, эту работу выполнить, выполнить ее в летний период времени», — сообщил он, уверив, что специалисты выпускают косаток в срок.

Кобылкин заключил, что перед министерством стоит основная задача — сохранить животным жизнь. Он выразил надежду, что все косатки смогут адаптироваться и обрести свою естественную среду обитания.