Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Косаток, которых долгое время держали в «китовой тюрьме», погрузили в транспортировочную клеть катамарана и одновременно выпустили на расстоянии 700 м от берега в Охотское море. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на секретаря Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова.

По его словам, ученые и тренеры в самый последний момент отказались от решения продержать касаток в вольере в 500 м от берега для адаптации перед выпуском, так как был риск потери контроля над животными.

Во время транспортировки косаток погрузили в ванны со льдом, чтобы они смогли переждать жару.

Первую группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в открытое море 27 июня. Ученые установили на них спутниковые метки, позднее животные были замечены в районе Шантарских островов. Вторая группа косаток была выпущена 16 июля.

О «китовой тюрьме» в бухте Северная стало известно в ноябре 2018 года. Компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» незаконно выловили белух и косаток для перепродажи в китайские океанариумы. По факту незаконного вылова животных возбудили уголовное дело.