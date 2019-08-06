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Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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Комбинат UC Rusal возобновил работу после взрывов на военном складе

Ачинский глиноземный комбинат компании UC Rusal начал запуск производства, приостановленного накануне из-за взрывов на военном складе. Об этом РБК сообщили в компании.

«На данный момент на АГК начался запуск производства. Основные цеха начинают поэтапный ввод в работу необходимого оборудования», — заявили в компании.

Бизнес
Комбинат UC Rusal эвакуирует сотрудников из-за взрывов на военном складе

5 августа на складе военной части рядом с поселком Каменка в Ачинском районе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, сообщили в Минобороны. После этого начали взрываться снаряды, и взрывы прекратились только утром во вторник. 

В радиусе 20 км от места взрывов была проведена эвакуация, вывезли около 16 тыс. человек. В больницу госпитализированы 12 человек, один пропал без вести. 

Для обеспечения безопасности сотрудников Ачинского глиноземного комбината работы были остановлены, персонал эвакуировали. На комбинате оставили минимальное число работников, необходимое для обсечения безопасности предприятия.

Ачинский глиноземный комбинат — крупнейшее глиноземное предприятие в России. Производит глинозем, который используется для изготовления алюминия, из нефелиновой руды и известняка.

Теги: Rusal, взрывы
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