Комбинат UC Rusal возобновил работу после взрывов на военном складе

Ачинский глиноземный комбинат компании UC Rusal начал запуск производства, приостановленного накануне из-за взрывов на военном складе. Об этом РБК сообщили в компании.

«На данный момент на АГК начался запуск производства. Основные цеха начинают поэтапный ввод в работу необходимого оборудования», — заявили в компании.

5 августа на складе военной части рядом с поселком Каменка в Ачинском районе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, сообщили в Минобороны. После этого начали взрываться снаряды, и взрывы прекратились только утром во вторник.

В радиусе 20 км от места взрывов была проведена эвакуация, вывезли около 16 тыс. человек. В больницу госпитализированы 12 человек, один пропал без вести.