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ТГК-1 ₽0,013 (+26,63%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
Ferrari $225 (+42,44%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Бизнес ,  
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Комбинат UC Rusal эвакуирует сотрудников из-за взрывов на военном складе
Крупнейшее в России предприятие по производству глинозема расположено примерно в 8 км по прямой от военной части, где произошли взрывы на складе боеприпасов
Ачинский глиноземный комбинат (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Ачинский глиноземный комбинат компании UC Rusal остановит все работы и эвакуирует сотрудников из-за взрывов в военной части в Ачинском районе Красноярского края. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение
остановить все работы и эвакуировать сотрудников. На комбинате оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия», — сообщили в компании.

Для оперативного реагирования на ситуацию на предприятии создадут оперативный штаб.

Днем 5 августа на складе военной части рядом с поселком Каменка в Ачинском районе начались взрывы. По данным Минобороны, ЧП произошло около 17:00 (13:00 мск) на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа — там загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

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Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе

В радиусе 20 км от военной части проводится эвакуация, сообщили в МЧС. Для эвакуации выделили 12 автобусов, жителей планируется перевезти в населенный пункт Ястребово, сообщил агентству представитель экстренных служб региона. Местные власти также обратились к жителям Ачинска с просьбой сохранять спокойствие и избегать поездок в сторону военной части. Кроме того, была перекрыта трасса Ачинск — Назарово.

По предварительным данным, от взрывов пострадали четыре человека, которые находились на территории части. «Они получили ожоги, медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказал ТАСС в представитель регионального отделения Центра медицины катастроф.

Источники агентств ТАСС и «Интерфакса» сообщают об одном погибшем. Официального подтверждения этой информации на момент публикации заметки не поступало.

Ачинский глиноземный комбинат — крупнейшее глиноземное предприятие в России. Производит глинозем, который используется для изготовления алюминия, из нефелиновой руды и известняка по технологии, разработанной Всероссийским алюминиево-магниевым институтом («Русал ВАМИ»). Мощность предприятия — 1,069 млн т глинозема в год, следует из данных на сайте компании.

Авторы: Наталья Демченко, Светлана Бурмистрова
Теги: UC Rusal, эвакуация, взрывы
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