Комбинат UC Rusal эвакуирует сотрудников из-за взрывов на военном складе

Крупнейшее в России предприятие по производству глинозема расположено примерно в 8 км по прямой от военной части, где произошли взрывы на складе боеприпасов

Ачинский глиноземный комбинат (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Ачинский глиноземный комбинат компании UC Rusal остановит все работы и эвакуирует сотрудников из-за взрывов в военной части в Ачинском районе Красноярского края. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение

остановить все работы и эвакуировать сотрудников. На комбинате оставлен лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия», — сообщили в компании.

Для оперативного реагирования на ситуацию на предприятии создадут оперативный штаб.

Днем 5 августа на складе военной части рядом с поселком Каменка в Ачинском районе начались взрывы. По данным Минобороны, ЧП произошло около 17:00 (13:00 мск) на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа — там загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.