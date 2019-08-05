СМИ узнали о начале учений США и Южной Кореи вопреки требованиям КНДР

США и Южная Корея приступили к военным учениям вопреки требованиям КНДР отменить их. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

Совместные мероприятия военных двух стран, по данным агентства, начались в понедельник, 5 августа. Они должны были пройти с моделированием мер реагирования в случае возникновения «чрезвычайной ситуации» на Корейском полуострове. Проведения каких-либо маневров с войсками не предполагаются.

«В этом году ведется подготовка к совместным учениям для проверки наших основных оперативных возможностей передачи контроля в условиях военного времени», — сказал официальный представитель Минобороны Южной Кореи.

Сообщение о начале учений появилось спустя несколько часов после того, как о решении провести такие мероприятия объявило Минобороны страны. Тогда сообщалось, что командно-штабные учения продлятся около двух недель, а потом на протяжении десяти дней будут проверятся возможности Сеула на переброску войск из США в случае возникновения военной угрозы.