Власти ввели режим ЧС в Ачинском районе после взрывов на военном складе

Власти ввели режим ЧС в Ачинском районе после взрывов на военном складе

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Ачинского района, где загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба правительства района.

«По предварительным данным, в военной части загорелся склад боеприпасов. Прозвучало несколько взрывов. Есть пострадавшие. Решением комиссии на территории Ачинского района введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей деревни Каменка — самого близкого к воинской части, на территории которой загорелся склад, населенного пункта, а также других близлежащих деревень. Для помощи населению мобилизовали весь автотранспорт администрации Ачинского района. На месте работают спасатели, пожарные и медики. Всех эвакуируемых людей временно размещают в поселках Тарутино, Ястребово и Малиновка.

Для тушения пожара Минобороны перебросило к месту происшествия два многофункциональных робототехнических комплекса «Уран-14», которые управляются дистанционно.