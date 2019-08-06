Во ВШЭ раскритиковали задержания участников пикета против ареста студента

Студентов Национально-исследовательского института «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), которые участвовали в пикете в поддержку арестованного Егора Жукова, задержали по формальному поводу. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на соцсети проректора ВШЭ Валерии Касамары.

«Формальный повод выглядит абсурдным: участники, сменяя друг друга, передавали плакаты из рук в руки, что якобы делало происходящее массовым мероприятием», — написала Касамара.

На странице в Facebook, которая ведется от ее имени, она добавила, что руководство университета будет оказывать студентам юридическую поддержку в таких случаях. «В ближайшее время мы системно решим этот вопрос. Также наши студенты могут быть уверены, что никаких проблем с учебой со стороны руководства ВШЭ в подобной ситуации для них не последует», — говорится в сообщении.

Четырех участников одиночных пикетов, которые стояли у здания московского главка МВД на Петровке, 38, задержали днем 5 августа, писал «Znak.com». По данным активистов, отмечает издание, их доставили в ОВД по Тверскому району Москвы.