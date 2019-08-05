РЖД ограничили движение поездов в Красноярском крае после взрывов

РЖД ограничили движение поездов на участке Красноярской железной дороги Ачинск-2 — Назарово в связи со взрывами на артиллерийском складе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезда № 67 Москва — Абакан и № 68 Абакан — Москва будут следовать измененным маршрутом. «Поезд № 67/68 Абакан — Москва будет остановлен по ст. Шира и отправлен в Москву круговым маршрутом через Красноярск. Поезд № 67/68 Москва — Абакан остановлен по станции Ачинск-1 и будет отправлен в Абакан измененным маршрутом через Красноярск», — сообщили в пресс-службе. На участке Абакан — Ачинск будет введен дополнительный поезд, добавили в РЖД.

На движение остальных поездов ситуация не повлияет.

Днем 5 августа около 9:00 по местному времени (13:00 мск) в Ачинском районе Красноярского края на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа произошла серия взрывов. По данным Минобороны, причиной стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.