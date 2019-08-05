Путин назвал российские ракеты для противодействия угрозам со стороны США

Угрозы, возникающие для России из-за одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), будут парироваться существующим вооружением. Об этом говорится в заявлении российского президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», крылатых ракетах морского базирования большой дальности «Калибр», а также перспективных комплексах, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».

Минобороны, МИДу и Службе внешней разведки поручено наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. «В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет», — говорится в заявлении Путина.

Президент добавил, что Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств и готова возобновить переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. В противном случае, по словам президента, меры будут зеркальными.