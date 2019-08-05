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В Молдавии завели дело по факту узурпации власти бывшим кабмином

На Украине завели дело о попытке подкупа с целью «не двигать» Кличко

Число пострадавших при взрывах в Ачинске выросло до четырех

Опубликовано видео взрывов на военном складе в Красноярском крае

В Красноярском крае начали эвакуацию в радиусе 20 км от горящего склада

Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе

Минобороны сообщило причины взрывов в Красноярском крае

Военный самолет США провел разведку около российской базы в Сирии

В СИЗО «Бутырка» умер заключенный

Росавиация попросила перенести ввод в эксплуатацию аэропорта Хабаровска

Суд закрыл заседание по делу о налетчиках из ФСБ из-за новых эпизодов

Два человека пострадали при взрыве в воинской части в Красноярском крае

В Петербурге пилота не пустили в заграничный рейс из-за долгов на ₽1 млн

Что может измениться в Налоговом кодексе осенью