Общество , 05 авг, 15:39
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Опубликовано видео взрывов на военном складе в Красноярском крае
Появилось видео взрывов на территории воинской части в Красноярском крае.
На записи видны разрывающиеся снаряды и слышен звук взрыва.
Днем 5 августа в Красноярском крае в поселке Каменка Ачинского района на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа произошли пожар и взрывы. В Минобороны сообщили, что на артиллерийском складе произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.