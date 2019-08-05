Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе

Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе

Местные жители рассказали РБК о ситуации в городе Ачинске после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.

«Взрывы в Каменке в военной части на складе боеприпасов. Система оповещения заикается, ничего не понятно. Скорые одна за одной. Взрывные волны доходят до соседних городов», — рассказала жительница Ачинска Ирина Хряпко.

«В городе происходит небольшой хаос, через каждые пять минут по громкоговорителю объявляют о том, что необходимо собрать нужные вещи, документы и сидеть дома. Если произойдет очередной взрыв на складе боеприпасов, то огромные ракеты и бомбы могут долететь в город и повредить», — рассказала жительница Ачинска Елизавета Цветкова.

По словам жительницы города Марины Гроо, она узнала о взрыве от родителей, которые живут в селе Критово в 25–30 км по трассе от места происшествия. «Даже на этом расстоянии слышны взрывы и трещат пластиковые окна», — сказала она.