СМИ показали фото стрелка из торгового центра в Эль-Пасо

По данным СМИ, число погибших при стрельбе достигло 19 человек. Источники CNN утверждают, что личность подозреваемого установлена

Фото: KTSMtv / Twitter

Стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) открыл 21-летний Патрик Крузиус, передает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах и властях штата. KTSM 9 опубликовал фото с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, запечатлен стрелок. На снимке видно, как мужчина входит в здание, держа в руках автомат.

Ранее в полиции сообщили о задержании подозреваемого в связи со стрельбой, его имя правоохранители не назвали, но уточнили, что речь идет о мужчине в возрасте около 20 лет.

В социальных сетях распространили манифест, якобы написанный стрелком. Источники СNN заявили, что правоохранители изучают этот документ, но пока нет подтверждений того, что его написал именно стрелок.