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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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СМИ показали фото стрелка из торгового центра в Эль-Пасо
По данным СМИ, число погибших при стрельбе достигло 19 человек. Источники CNN утверждают, что личность подозреваемого установлена
Фото: KTSMtv / Twitter

Стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) открыл 21-летний Патрик Крузиус, передает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах и властях штата. KTSM 9 опубликовал фото с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, запечатлен стрелок. На снимке видно, как мужчина входит в здание, держа в руках автомат.

Ранее в полиции сообщили о задержании подозреваемого в связи со стрельбой, его имя правоохранители не назвали, но уточнили, что речь идет о мужчине в возрасте около 20 лет.

В социальных сетях распространили манифест, якобы написанный стрелком. Источники СNN заявили, что правоохранители изучают этот документ, но пока нет подтверждений того, что его написал именно стрелок.

Общество
Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе

Стрельбу в торговом центре открыли днем 3 августа. Изначально в полиции заявили KFOX 14, что погибли по меньшей мере 10 человек и до 30 пострадали, однако позже правоохранители не уточняли число погибших, говоря только, что их несколько.

По данным источника NBC News в результате стрельбы погибли 19 человек, 40 пострадали. Собеседник агентства AP утверждает, что жертвами нападения стали по меньшей мере 15 человек.

Автор: Константин Нагаев
Теги: стрельба, подозреваемый, торговый центр
Материалы по теме
Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе
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