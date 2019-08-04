СМИ сообщили об отъезде Виталия Кличко из Киева

СМИ сообщили об отъезде Виталия Кличко из Киева

Мэр Киева, бывший профессиональный боксер Виталий Кличко покинул украинскую столицу. Об этом сообщают порталы «Украина.ру» и Depo.ua. Они ссылаются на пост журналистки Ирины Каспаровой в Facebook, где она опубликовала фото с политиком в самолете. В настоящий момент пост удален, но издания сохранили эту фотографию.

На изображении видно, что киевский мэр одет неофициально — на нем белая футболка и бейсболка.

Ранее в июле источники РБК передали, что офис Зеленского планирует сместить Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации из-за претензий к нему, связанных с тарифами на выдачу разрешений на строительство.

Кличко в свою очередь в видеообращении к президенту обвинил главу офиса Зеленского во лжи.