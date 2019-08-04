СМИ сообщили об отъезде Виталия Кличко из Киева

Мэр Киева, бывший профессиональный боксер Виталий Кличко покинул украинскую столицу. Об этом сообщают порталы «Украина.ру» и Depo.ua. Они ссылаются на пост журналистки Ирины Каспаровой в Facebook, где она опубликовала фото с политиком в самолете. В настоящий момент пост удален, но издания сохранили эту фотографию.
На изображении видно, что киевский мэр одет неофициально — на нем белая футболка и бейсболка.
Ранее в июле источники РБК передали, что офис Зеленского планирует сместить Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации из-за претензий к нему, связанных с тарифами на выдачу разрешений на строительство.
Кличко в свою очередь в видеообращении к президенту обвинил главу офиса Зеленского во лжи.