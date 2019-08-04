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BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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На юге Ирана разбился военный истребитель

В южной провинции Бушер, вблизи Персидского залива, разбился военный истребитель ВВС Ирана. Об этом сообщает Mehr News.

По словам губернатора округа Тангестан, самолет разбился 4 августа в 12:30 по местному времени (11:00 мск) из-за технических проблем. Оба пилота истребителя не пострадали. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.

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В Каспийское море упал азербайджанский истребитель

Ранее, 31 июля, в США разбился многоцелевой истребитель F/A-18E. Инцидент произошел примерно в 200 км от Лос-Анджелеса (Калифорния). В результате пострадали как минимум семь человек, находившиеся в парке «Долина смерти».

Теги: Иран, авиакрушение
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