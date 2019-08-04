На юге Ирана разбился военный истребитель

В южной провинции Бушер, вблизи Персидского залива, разбился военный истребитель ВВС Ирана. Об этом сообщает Mehr News.

По словам губернатора округа Тангестан, самолет разбился 4 августа в 12:30 по местному времени (11:00 мск) из-за технических проблем. Оба пилота истребителя не пострадали. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.

Ранее, 31 июля, в США разбился многоцелевой истребитель F/A-18E. Инцидент произошел примерно в 200 км от Лос-Анджелеса (Калифорния). В результате пострадали как минимум семь человек, находившиеся в парке «Долина смерти».