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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
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В Каспийское море упал азербайджанский истребитель
МиГ-29 ночью выполнял тренировочный полет над Каспием и внезапно исчез с экранов радаров. Судьба пилота неизвестна
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море, спасатели ищут пилота. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.

Крушение произошло вечером 24 июля. Истребитель выполнял тренировочный полет в ночное время. Внезапно машина потеряла связь и исчезла с радаров. Истребитель упал в море. Найти пилота пока не удалось

Министерство обороны Азербайджана начало расследование случившегося.

МиГ-29 — один из основных истребителей, находящихся на вооружении ВВС Азербайджана. Этот фронтовой истребитель был разработан в 1970-х годах в Советском Союзе. Его радиус действия — от 500 до 800 км. У Азербайджана, по неофициальным данным из открытых источников, на вооружении есть 15 таких самолетов. В 2008 году один из них был потерян по схожей причине: он упал в Каспийское море неподалеку от поселка имени Зейнвалабдина Тагиева.

В начале июля в одной из воинских частей республики произошел взрыв, при котором погибли двое военнослужащих. Один из солдат уронил на землю танковый снаряд, после чего тот сдетонировал.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: МиГ-29, Каспийское море, авиакатастрофа, Азербайджан, крушение самолета
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