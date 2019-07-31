В Калифорнии разбился военный истребитель

Самолет по неизвестной пока причине упал в 200 км от Лос-Анджелеса. Судьба пилота неизвестна

Истребитель F/A-18E (Фото: Stephanie Contreras / Reuters)

В США разбился истребитель F/A-18E, сообщает Reuters со ссылкой на власти Калифорнии. Инцидент произошел в районе Долины смерти, примерно в 200 км от Лос-Анджелеса.

Судьба пилота самолета до сих пор неизвестна. На место происшествия направлен спасательный вертолет.

В середине марта у побережья штата Флорида во время тренировочного полета разбился F/A-18 Hornet ВМС США. Оба пилота катапультировались. Их обнаружили и доставили в больницу, однако вскоре после случившегося стало известно, что они скончались.

Президент США Дональд Трамп в начале марта в ходе круглого стола в Boeing назвал F/A-18 Hornet «произведением искусства» и заявил, что обсуждает с конгрессом финансирование 24 новых самолетов.



В ноябре глава Военно-морской авиации заявил конгрессу, что из 542 имеющихся в распоряжении ВМС самолетов F-18 Super Hornet (модификация F/A-18) только половина может подняться в небо и только 31% полностью готов к полетам и готов «вести бой прямо сейчас».

