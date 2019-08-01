Семь человек пострадали из-за крушения военного истребителя в Калифорнии

Семь человек пострадали из-за крушения военного истребителя в Калифорнии

По меньшей мере семь человек пострадали в результате крушения многоцелевого истребителя F/A-18E в Калифорнии. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в районе Долины смерти, примерно в 200 км от Лос-Анджелеса. По словам представителя парка, все пострадавшие были посетителями Долины смерти и получили легкие травмы. Отмечается, что в момент крушения самолета они находились в Каньоне «Звездных войн».

Крушение произошло около 10:00 утра по местному времени, обстоятельства происшествия выясняются. Судьба пилота самолета до сих пор неизвестна. На месте происшествия находится поисково-спасательный отряд.

Ранее, 29 июля, в городе Равалпинди на севере Пакистана упал военный самолет. Погибли 12 человек, включая двух пилотов и еще трех членов экипажа. Вскоре после крушения на месте происшествия начался пожар, охвативший несколько домов.