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СМИ узнали зарплату Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает заработную плату 28 тыс. гривен ($1,1 тыс.) в месяц до вычета налогов. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на управление делами главы государства.

По данным издания, в июне Зеленский получил зарплату в размере должностного оклада (28 тыс. гривен), из которых были уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен ($214,98).

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что такую же зарплату в 28 тыс. гривен получал бывший президент страны Петр Порошенко.

Ранее, 25 июня, в администрации президента Украины сообщили, что первая зарплата Зеленского после вступления в должность составила 12 797 гривен ($485).

Политика
Антикоррупционное агентство сообщило о доходах Зеленского

В мае стало известно, что Зеленский не будет получать зарплату в студии «Квартал-95», пока занимает должность главы государства. Однако он будет получать роялти за продукты, созданные компанией в течение 15 лет. 

Тогда же один из совладельцев «Квартала» Сергей Шефир заявил, что Зеленский передал свою долю в бизнесе партнерам. По его словам, если Зеленский захочет вернуть свою долю через пять лет, то получит ее обратно. 

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен (около $370 тыс.) доходов. Президент является собственником дома в Киеве площадью 353 кв. м., квартиры в 131 кв. м., земельного участка площадью 1200 кв. м. и двух парковочных мест. 

Теги: Владимир Зеленский, зарплата
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