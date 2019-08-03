СМИ узнали зарплату Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает заработную плату 28 тыс. гривен ($1,1 тыс.) в месяц до вычета налогов. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на управление делами главы государства.

По данным издания, в июне Зеленский получил зарплату в размере должностного оклада (28 тыс. гривен), из которых были уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен ($214,98).

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что такую же зарплату в 28 тыс. гривен получал бывший президент страны Петр Порошенко.

Ранее, 25 июня, в администрации президента Украины сообщили, что первая зарплата Зеленского после вступления в должность составила 12 797 гривен ($485).